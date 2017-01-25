В Башкирии передвижная мастерская ремесел «Арба» обучает ткачеству и войлочному валянию Фото: Благотворительный фонд «Мирас»













В Башкирии передвижная мастерская ремесел «Арба» обучает ткачеству и войлочному валянию Фото: Благотворительный фонд «Мирас»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Благотворительный фонд «Мирас» в рамках проекта «Передвижная мастерская ремесел «Арба» проводит мастер-классы по традиционным ремеслам в социальных учреждениях городов республики. Проект реализуется на грант Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

8 января войлочному валянию был посвящен мастер класс в Детском доме №1 им. Ш. Худайбердина в Уфе. 10 января сотрудники и волонтеры фонда посетили Салаватский детский дом. Дети сваляли из шерсти красочные цветы, мастер по народной игрушке из Ишимбая Фирдаус Мусина рассказала историю народной игрушки и вместе с воспитанниками создала народную куколку-травницу.

С 18 по 20 января волонтеры фонда провели пять мастер-классов по ткачеству на настольном ткацком станке, лепке из глины, созданию народной игрушки и войлочному валянию в Нефтекамском психоневрологическим интернате. В занятиях приняли участие подопечные и сотрудники интерната. Ткачеству на настольном станке научил умелец Алексей Каурдаков. Мастер и его ученики соткали красивую дорожку длиной более двух с половиной метров. Азы войлоковаляния подопечным интерната представила художник декоративного искусства и педагог Нефтекамской школы искусств Земфира Гилязева. Участники мастер-класса научились делать эскизы, раскладку из шерсти и создали войлочное панно «Река Кама». Тонкостям создания народной куклы обучила волонтер фонда Флорида Имангулова, знакомству с глиной, росписью ангобами — педагог Нефтекамской школы искусств Ирина Вычужанина. Также сотрудники и волонтеры фонда провели обучающие уроки по народной кукле и войлочному валянию в Нефтекамской коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями.