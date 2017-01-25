В Башкирии учителя физкультуры оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторную езду в пьяном виде

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане учителя физкультуры оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторную езду в состоянии опьянения. Такой приговор вынес мировой судья по Илишевскому району 30-летнему преподавателю физкультуры и ОБЖ школы села Старокуктово.

Установлено, что вечером в марте прошлого года водителя «Лады Гранты» остановили сотрудники ДПС в селе Верхнеяркеево. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Подсудимый признан виновным по статье «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения». Он признал свою вину, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.