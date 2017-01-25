В Уфе мужчина взорвал банкомат и попытался украсть более 2,5 млн рублей Фото: Андрей Старостин В Уфе мужчина взорвал банкомат и попытался украсть более 2,5 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе мужчина взорвал банкомат и попытался украсть более 2,5 млн рублей. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины по статье «Покушение на кражу денежных средств в особо крупном размере».

В сентябре прошлого года гражданин решил украсть деньги из банкомата, взорвав его с помощью газового баллона. Перед совершением преступления побывал в нескольких кредитных организациях, оценивая степень охраны.

Ноябрьской ночью он зашел в помещение банка, закрасил баллончиком с краской объектив камеры видеонаблюдения и взорвал терминал. Лицо он скрыл медицинской маской, на руки надел перчатки. Испугавшись сильного взрыва, злоумышленник сбежал, не забрав более 2,5 млн рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Обвиняемый признался в содеянном и пояснил, что ему нужны были деньги на погашение кредитов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд, сообщили в надзорном ведомстве.