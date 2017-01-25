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25 января Среда

Уфа   °

В Башкирии по вине матери годовалый ребенок скончался от многочисленных ожогов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане мать не повезла обожженного кипящей водой годовалого ребенка в больницу, а смазала ожоги кефиром. Прокуратура Кигинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».

Версия следствия следующая: в сентябре прошлого года мать оставила годовалого ребенка на кухне без присмотра. Пока женщина находилась в чулане, малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой, стоявшей на переносной электроплите. Горе-мать не стала обращаться к врачу, а дала ему обезболивающее, смазав многочисленные ожоги на голове, груди и руках кефиром и мазью. Когда на следующее утро состояние ребенка значительно ухудшилось, женщина отвезла его в больницу. Спасти пострадавшего не удалось.

В пресс-службе Прокуратуры РБ отметили, что он вместе с четырьмя братьями воспитывался в семье, которая состояла на учете в органах опеки и попечительства.

Обвиняемая признала свою вину. По словам женщины, она не повезла сына в медучреждение, боясь лишения родительских прав и отмены соцпособий. Сейчас ее дети помещены в приют.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Белокатайский межрайонный суд.

Теги: Прокуратура РБ,лишение родительских прав
 
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