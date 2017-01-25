УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Башкортостанская таможня назвала ведущие торговые страны-партнеры по экспорту и импорту. Большая часть товаров была вывезена в Китай, Финляндию, Индию, Нидерланды и Украину, ввезена — из Китая, Германии, США, Дании и Японии. Об этом рассказал начальник ведомства Марат Сафиуллин на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Поволжье». Руководитель ведомства подвел итоги деятельности Башкортостанской таможни в 2016 году и отметил, что внешнеторговый оборот в регионе составил 1439,5 млн долларов. Основная доля приходится на экспорт — 1101,2 млн долларов (76,5 процента), на импорт — 338,3 млн долларов (23,5 процента). По сравнению с показателями прошлогоднего периода обороты внешней торговли упали на 18,8 процента.

Чаще всего из Башкортостана в другие страны поставляется машиностроительная продукция (авиационные двигатели) — 38,5 процента, химическая (стирол, каучук, кальцинированная сода) — 37,5 процента, минеральная (жидкие продукты пиролиза) — 12 процентов. Что касается импорта, то в республику ввозят товары машиностроения (птицеводческое оборудование, котлы, задвижки, легковые автомобили, компрессорные установки) — 49,7 процента, химию (адсорбент, катализаторы, смола ПВХ, полиэтилен, тригонокс) — 29,7 процента, металлы (изделия из черных металлов, цинк, медная катанка).

Марат Сафиуллин добавил, что основными экспортерами в регионе являются ПАО «УМПО», ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Из-за рубежа товары получают ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «РСХ».