В Башкирии школе присвоят имя народного писателя Флорида Булякова

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Лицей №1 села Мишкино с 26 января будет носить имя народного писателя Башкортостана, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженного деятеля искусств РБ Флорида Булякова. Он ушел из жизни в январе 2015 года.

По словам директора образовательного учреждения Евгения Малмыгина, инициатива присвоить лицею №1 имя Флорида Булякова принадлежит администрации Мишкинского района.

«Открытие памятной доски в лицее — дань памяти выдающемуся драматургу, который учился здесь и окончил нашу школу в 1965 году», — уточнил Евгений Малмыгин.

На торжественную церемонию приглашены близкие, коллеги, члены Союза писателей Башкортостана, руководство районной администрации.

Во время мероприятия, которое начнется в 12 часов, школьники прочтут отрывки из произведений писателя, представят творческие номера.

Сегодня в лицее обучаются около 600 учеников, основное направление — физико-математическое. Работают 53 учителя.