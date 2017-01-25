«Салават Юлаев» попробует остановить «Динамо» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» попробует остановить «Динамо» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 25 января, уфимский «Салават Юлаев» продолжит свой северо-западный выезд, последний в девятом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Москве «юлаевцы» попробуют отобрать очки у «Динамо».

В первом матче сезона это удалось — «Салават» дома одержал волевую победу — 2:1.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков считает, что москвичи фавориты: «Салават Юлаев» вёл 3:0 у «Витязя», но рассыпался по ходу третьего периода, пропустив сразу три шайбы. Тяжело ему будет против московского «Динамо», слишком уж очевидные проблемы в обороне, решить их никак не удаётся.

«Динамо» же на ходу, не видно в его игре очевидных слабостей. В обороне порядок, Ерёменко прекрасно играет. Отмечу, что «Динамо» очень бережно относится ко всем своим шансам. Правда, не думаю, что в этом матче будет много шайб. «Динамо» своё забросит, но сзади сыграет ещё более аккуратно, понимая, что Умарку нельзя давать свободу, как и Кириллу Капризову. Физически «Динамо» превосходит «Салават». Оно победит, и я так думаю, что даже не в одну шайбу».

Начало встречи в Москве — в 19.30 мск.