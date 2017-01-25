При Минземимуществе Башкирии утвержден новый состав Общественного совета Фото: Олег Яровиков При Минземимуществе Башкирии утвержден новый состав Общественного совета Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

При Министерстве земельных и имущественных отношений Башкортостана сформирован и утвержден новый состав Общественного совета. В него вошли представители Общественной палаты республики, Росреестра, научного сообщества, специалисты в сфере земельных и имущественных отношений. Председателем Общественного совета при Минземимуществе РБ избран член Совета Общественной палаты РБ Кирилл Волков.

«В основе нашей работы лежит учет общественного мнения при формировании нормативно-правовых актов регионального уровня, инициатором принятия которых выступает Минземимущество РБ. В результате этой деятельности часть наших замечаний и рекомендаций находят свое отражение при принятии Правительством республики окончательной редакции документов. В целях расширения возможностей по проведению общественных проверок и общественных экспертиз мы планируем привлечь экспертов, которые будут взаимодействовать с Советом на постоянной основе. Если говорить о самых ближайших планах, то мы подходим к рассмотрению вопросов совершенствования административных регламентов ведомства по взаимодействию с заявителями. В частности, мы говорим о необходимости сокращения сроков при предоставлении в аренду объектов госсобственности и формирования «живых» перечней объектов, свободных от прав третьих лиц», — рассказал Кирилл Волков.

Общественный совет при Минземимуществе РБ создан в 2015 году и является постоянно действующим совещательным органом, цель которого — повышение эффективности взаимодействия министерства с институтами гражданского общества и привлечение общественности к разработке основных направлений государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений. Все решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Материалы о деятельности Общественного совета и контакты размещены на официальном сайте Минземимущества РБ.