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25 января Среда

Уфа   °

Агентство «Башинформ» вновь возглавило рейтинг медиаресурсов Башкирии за 2016 год

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Агентство «Башинформ» вновь возглавило рейтинг медиаресурсов Башкортостана за 2016 год, который ежегодно составляет информационно-аналитическая система «Медиалогия». Республиканское информагентство — лидер по индексу цитируемости с показателем 343,76 (в 2015 году — 184,74).

Второе место занимает интернет-ресурс Proufu.ru (112,50), третье — телеканал БСТ (99,15).

По сравнению с прошлым годом существенно улучшили свои показатели РБК-Уфа (интернет-издание переместилось на 12 строчек выше, с 20 места на восьмое), газета «Уфимские вести» (11 место и шесть строчек вверх по рейтингу), ГТРК «Башкортостан» (четвертое место и четыре строчки вверх), «МедиаКорСеть» (шестое место и плюс четыре строчки).

Медиарейтинг составлен на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», включающей порядка 37 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования — с 1 января по 21 декабря 2016 года.

Теги: СМИ,рейтинг,медиаресурсы
 
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