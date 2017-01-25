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На озере в Башкирии спасают рыбу от замора

ОБЩЕСТВО / Год экологии

На озере в Башкирии спасают рыбу от замора Фото: Минэкологии РБ

На озере в Башкирии спасают рыбу от замора Фото: Минэкологии РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На озере Шамсутдин в Бирском районе Башкортостана проводятся мероприятия по предотвращению замора рыбы, сообщает Минэкологии республики. По периметру водного объекта сделано около сорока прорубей, для обеспечения подачи воздуха в озеро установлен компрессор.

Специалисты уточняют, что замор рыбы, как правило, наблюдается на небольших, неглубоких озерах. В результате гниения водорослей происходит уменьшение содержания кислорода в воде и увеличение выделения токсичных газов, что приводит к гибели рыбы. От массовой гибели рыбу можно спасти путем бурения лунок. Экологи призывают жителей республики обращать внимание на водные объекты, и в случае обнаружения тревожных явлений сообщать в природоохранное ведомство региона.

Теги: экология,замор рыбы
 
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