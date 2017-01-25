В Башкирии в день годовщины смерти Васили Фаттаховой представят новый клип певицы Фото: из открытых источников, с сайта БСТ

В Башкирии в день годовщины смерти Васили Фаттаховой представят новый клип певицы Фото: из открытых источников, с сайта БСТ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 26 января в день годовщины смерти заслуженной артистки Башкортостана и Татарстана Васили Фаттаховой будет презентован ее новый видеоклип. Премьера состоится в программе «Телеүҙәк» («Телецентр») телеканала БСТ, начало в 20 часов.

Клип на песню «Fүмер буйы көткән бәхетем» («Долгожданное счастье», муз. Оскара Усманова, сл. Лейлы Давлетовой) снимали в Уфе с августа по сентябрь 2015 года, режиссер — Азат Садыков. По словам супруга певицы Ильгиза Абракипова, это была одна из любимых песен Васили Фаттаховой, и она очень надеялась, что публика примет клип благосклонно.

Выпуск программы «Телеүҙәк» будет посвящен утратам 2016 года. Также в память о Василе Фаттаховой телеканал БСТ готовит специальный выпуск передачи «Колесо времени». Воспоминаниями о певице поделятся друзья, коллеги, педагог артистки. В эфир передача выйдет 4 февраля в 20.00 часов

Всенародная любимица, исполнительница знаменитых хитов «Туган як» («Родина»), «Янгыз милэш»(«Одинокая рябина») «Әйтелмәгән мөхәббәтем» («Невысказанная любовь») Василя Фаттахова скончалась в Уфе 26 января 2016 года на 37-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рождения второго ребенка.