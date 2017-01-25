В Башкирии стартовал отбор студентов в Школу организаторов «ВКоманде» Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартовал отбор студентов в Школу организаторов «ВКоманде» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане стартовал отбор студентов в Школу организаторов «ВКоманде». Инициатор нового проекта — Российский Союз Молодежи в РБ. По словам организаторов, эта практическая образовательная площадка будет интересна и полезна прежде всего для тех молодых людей, кто хочет начать карьеру в области event-менеджмента и управления проектами.

«Многие студенты боятся выйти за рамки вузовских мероприятий, мы хотим дать им возможность попробовать себя и оценить свои шансы на уровне города. Поэтому Школа будет носить практический характер: слушатели во время обучения уже начнут работать над городскими проектами», — рассказала председатель РСМ в РБ Диана Валеева

Заочный прием заявок уже начался, он продлится до 5 февраля. Очный курс — это пять крупных общих блоков и ряд дополнительных модулей, которые участники смогут выбрать, когда определятся, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Кроме того, у Российского Союза Молодежи уже есть перечень проектов, за организацию которых возьмутся участники Школы, чтобы отточить знания на практике.

Экспертами и спикерами Школы станут организаторы крупных городских фестивалей. Они поделятся опытом взаимодействия с подрядчиками, администрацией, схемами продвижения и выработкой уникального контента. Среди спикеров — директор Уфимского марафона Владислав Литвинчук, организатор фестиваля «Уфа без суеты» Елена Филиппова, организатор лекториев в сфере искусства и атмосферных мастер-классов Анна Николаева.

Специалисты РСМ в РБ проведут с участниками тренинги на развитие эффективных коммуникаций и выработки железной хватки организатора.

Заполнить анкету на участие можно здесь. Подробная информация — в группе «ВКонтакте».