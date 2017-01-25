В Шаранском районе Башкирии установили 17 экобоксов для сбора ртутьсодержащих изделий

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Шаранском районе Башкортостана установили 17 экобоксов для сбора ртутьсодержащих изделий. Специализированные контейнеры для утилизации малогабаритных ламп, батареек и градусников находятся в Акбарисовском, Базгиевском, Дмитриево-Полянском, Дюртюлинском, Зириклинском, Мичуринском, Нуреевском, Нижнезаитовском, Нижнеташлинском, Писаревском, Старотумбагушевском, Чалмалинском и Шаранском сельсоветах.

Шаранский район стал 18-м муниципалитетом в республике, присоединившимся к Всероссийскому природоохранному проекту «Экобокс». Проект реализуется в Башкортостане на протяжении одного года на территории 12 муниципальных районов и пяти городов. В перспективных планах — установка экобоксов в Мишкинском, Учалинском, Бурзянском, Зилаирском, Благовещенском, Краснокамском, Стерлибашевском и Аургазинском районах, а также в городах Баймак и Агидель, информирует пресс-служба Министерства природопользования и экологии региона.