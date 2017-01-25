Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись «ГАЗель», «МАЗ» и «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись «ГАЗель», «МАЗ» и «КамАЗ» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе столкнулись грузовая «ГАЗель», «МАЗ» и «КамАЗ». Массовая авария произошла на 86 км автодороги Уфа — Оренбург в Аургазинском районе накануне около 19.00.

47-летний уфимец за рулем «ГАЗели» врезался в фургон «МАЗ» под управлением 56-летнего жителя Волгоградской области, а также столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 50-летний автовладелец.

«В результате аварии водитель «ГАЗели» был доставлен в больницу. Его 51-летняя пассажирка также была госпитализирована. Через некоторое время от полученных травм женщина скончалась», — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по республике.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.