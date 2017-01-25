В Уфе обсудят законопроект о новом порядке формирования Общественной палаты Башкирии

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 января в Уфе состоится общественная экспертиза законодательной новеллы «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об Общественной палате РБ».

В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, депутаты Госсобрания Башкортостана, члены Общественной палаты республики, представители адвокатского сообщества, некоммерческих организаций, правозащитники и эксперты.

Законопроект предусматривает новый порядок формирования Общественной палаты республики, а также уточняет положения о составе, порядке формирования и полномочиях ее органов, аппарата, статусе членов Общественной палаты, требованиях к кандидатам в члены Общественной палаты.

Общественная экспертиза состоится в формате круглого стола. Место проведения — Гильдия российских адвокатов (ул. Октябрьской Революции, 48/1). Начало в 15.00. По итогам экспертизы пройдет брифинг для представителей СМИ.