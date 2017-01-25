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25 января Среда

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В Уфу из Англии вернулся полузащитник Иван Пауревич

СПОРТ

В Уфу из Англии вернулся полузащитник Иван Пауревич Фото: Дмитрий Слезин

В Уфу из Англии вернулся полузащитник Иван Пауревич Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает пресс-служба «горожан».

Иван Пауревич уже выступал за нашу команду с лета 2014 года, сыграл за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России. Пауревич забил пять голов, в том числе отличился двумя забитыми мячами в решающем матче 30-го тура сезона 2015/16, в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» (3:1) и сохранила место в Премьер-лиге.

В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешел в клуб Первого дивизиона Англии (Football League Championship) «Хаддерсфилд Таун», за который выступал в осенней части сезона 2016/17.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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