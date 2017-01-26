Год без любимой певицы: Василю Фаттахову вспоминают жители Башкортостана и Татарстана Фото: соцсети Год без любимой певицы: Василю Фаттахову вспоминают жители Башкортостана и Татарстана Фото: соцсети

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 26 января, исполняется ровно год со дня ухода из жизни популярной, любимой тысячами зрителей Башкортостана и Татарстана певицы Васили Фаттаховой. Безвременная смерть цветущей артистки, матери двоих малолетних детей стала большим потрясением как для ее поклонников, так и для всех, кто хоть раз слышал в ее исполнении современные хиты — «Туган яҡ», «Янғыз миләш», «Әйтелмәгән мөхәббәтем».

В память о певице в двух республиках пройдут памятные мероприятия. На Башкирском спутниковом телевидении в ток-шоу «Телецентр» состоится премьера клипа певицы на песню «Fүмер буйы көткән бәхетем» («Долгожданное счастье»).

На телеканале «Туган тел» (Башкортостан) в 21.00 выйдет в эфир последний сольный концерт Васили Фаттаховой, который состоялся в Уфе в апреле 2013 года.

На Татарском музыкальном канале TMTV в 17.00 по московскому времени будет показан благотворительный концерт памяти певицы «Язлар саен». Трансляцию можно будет смотреть в интернете на сайте www. tmtv-online.ru.

Группы в соцсетях, посвященные башкирской и татарской эстраде, весь день размещают видеоклипы, аудиозаписи, фотографии и воспоминания людей, близко знавших певицу. Многие поклонники посвящают певице стихи. Высказывались также идеи написать книгу воспоминаний о ней и создать сайт в память об артистке.

Напомним, за год башкортостанцы и татарстанцы не раз вспоминали свою любимицу. В феврале 2016 года в Уфе на площади Салавата Юлаева был организован флешмоб с исполнением песни «Туган яҡ». Люди разных национальностей и возрастов, в том числе дети, пели свою любимую песню без музыкального сопровождения, аккомпанируя себе хлопками и притопами. Песня, ставшая символом объединения людей разных национальностей на основе любви к родному краю, была исполнена дважды.

8 февраля 2016 года на телеканале БСТ состоялась премьера клипа на песню «Ашығаһың» («Торопишься»), словно предвещавшую трагический уход Васили Фаттаховой.

27 апреля в уфимском Дворце молодежи продюсерским центром «RADUS» был организован благотворительный концерт «Язлар саен…» («Каждой весной»). На нем состоялась презентация последнего альбома «Ашыгасың» («Торопишься») Васили Фаттаховой. Зал был переполнен. Собранные средства были направлены в помощь малолетним детям покойной певицы — Кариму и Камиле.

7 ноября в Учалах, 8 ноября на малой родине певицы — в Белорецке, прошли концерты памяти певицы.

18 и 19 апреля 2017 года в городах Татарстана — Набережных Челнах и Казани запланированы благотворительные концерты памяти певицы. В концертах примут участие звезды эстрады двух республик. Билеты уже поступили в продажу.