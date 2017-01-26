В Уфе выступят участники Музыкальной сборной России

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе выступят музыканты проекта «Музыкальная сборная России». Его представляют Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и Санкт-Петербургский Дом музыки.

25 февраля в ГКЗ «Башкортостан» — «Английский вечер». Для уфимской публики будет играть лауреат Международного конкурса им. Чайковского (2015), виолончелист Александр Рамм. В программе – Концерт для виолончели с оркестром и вариации «Энигма» английского композитора XIX-XX столетий Эдуарда Элгара (1857-1934). Дирижер концерта — Раушан Якупов.

«Музыкальная сборная России»– цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им. Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских городах как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями.

Начало концерта в 18.00.