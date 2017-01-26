В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на больничной койке скончался трехлетний ребенок. Маленький житель Кармаскалов 20 января во время игры повредил ногу. В местной больнице медики поставили ребенку диагноз — вывих тазобедренного сустава и направили его в уфимскую больницу № 17.

По словам родственников, 20 января малышу стало плохо. Врачи пытались сбить ему температуру — поставили капельницу. После нее мальчику стало хуже. В 04.00 его сердце остановилось.

По информации телеканала «Вся Уфа», ребенок впал в кому, а на пятые сутки скончался на больничной койке. Журналисты пытались связаться с Минздравом РБ и руководством больницы, но пока получить комментарий не удалось.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели 12-летней девочки в больнице. Родители утверждают, что их ребенка госпитализировали только со второй попытки обращения в медучреждение при отсутствии направления педиатра.