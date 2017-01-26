В Уфе на Князевской переправе девушка провалилась под лед
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на Князевской переправе девушка провалилась под лед. Около 07.00 в службу спасения позвонила проходившая мимо женщина и сообщила о случившемся. Спасатели забрали со льда пострадавшую, которая начала переходить реку Уфу и провалилась ногой под лед. Боясь пошевелиться, девушка стала кричать, прося о помощи — телефона с собой у нее не было. Спасенная госпитализирована с сильным переохлаждением и обморожением рук и ног, сообщили в «Службе спасения 112».