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26 января Четверг

Уфа   °

В Уфе мужчина на самодельной лодке незаконно переправлял пассажиров через реку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе мужчина на самодельной лодке незаконно переправлял пассажиров через реку Фото: Олег Яровиков

В Уфе мужчина на самодельной лодке незаконно переправлял пассажиров через реку Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе мужчина на самодельной лодке незаконно переправлял пассажиров через реку. Металлическое судно без госрегистрации и разрешительных документов было оснащено подвесным мотором. Оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Уфимский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Самодеятельный перевозчик может лишиться свободы на срок до двух лет.

Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Теги: незаконные перевозки
 
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