В Башкирии пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире Фото: МВД по РБ В Башкирии пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире Фото: МВД по РБ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу нашли на съемной квартире. Девочка, проживающая в Салавате, ушла из дома 3 января 2017 года. Её искали стражи порядка и волонтеры, информация о розыске появилась в республиканских СМИ.

«Сотрудники полиции нашли подростка в Ишимбае. Школьница вместе с друзьями находилась на съемной квартире. Сейчас она доставлена в отдел полиции по Ишимбайскому району. Решается вопрос о передаче ее официальным представителям», — рассказал агентству «Башинформ» начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.