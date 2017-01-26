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26 января Четверг

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Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска

ПОЛИТИКА

Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска Фото: ИА "Башинформ"

Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска, сообщают федеральные СМИ. Большинство депутатов городского округа поддержало кандидатуру бывшего замначальника Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, где он работал с 2009 года, а до этого пять лет руководил Администрацией Президента Башкортостана.

Красногорск — один из крупнейших муниципалитетов Подмосковья. В нем расположена часть органов государственной власти. 26 февраля 2016 года было объявлено, что с 2018 года Красногорск станет административным центром Московской области.

Теги: кадры,назначения
 
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