На базе отдыха в Башкирии из-за обрыва троса подъемника пострадали две девушки Фото: Олег Яровиков На базе отдыха в Башкирии из-за обрыва троса подъемника пострадали две девушки Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На базе отдыха в Башкортостане из-за обрыва троса подъемника две девушки с травмами попали в больницу. Сообщение об инциденте в Иглинском районе поступило в полицию 25 января. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что на территории конноспортивно-охотничьего хозяйства вчера произошел обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы. В результате пострадали отдыхавшие на турбазе девушки 21 и 22 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены в уфимскую больницу.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.