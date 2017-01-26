Спортсмены Башкирии выступят на Универсиаде-2017

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Казахстане с 29 января по 8 февраля пройдет 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года. В состав сборной России вошли и пять спортсменов из Башкортостана. По данным пресс-службы Министерства молодежной политики и спорта РБ, в шорт-треке за медали поборется Анастасия Мигунова, а снежные склоны будут покорять сноубордист Антон Копривица и фристайлисты — Радмир Гареев, Алексей Соловий и Елена Зайцева.

В Универсиаде примут участие порядка двух тысяч спортсменов из более 55 стран — студенты, аспиранты и выпускники в возрасте от 17 до 28 лет. Спортсмены разыграют медали в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

В состав студенческой команды РФ вошли более 220 спортсменов. Российская команда является самой многочисленной на Универсиаде и будет представлена во всех видах соревнований.