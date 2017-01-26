Молодежную общественную палату пятого созыва при Госсобрании Башкирии возглавил Тагир Гизатуллин Фото: Олег Яровиков Молодежную общественную палату пятого созыва при Госсобрании Башкирии возглавил Тагир Гизатуллин Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председателем Молодежной общественной палаты пятого созыва при Госсобрании РБ избран Тагир Гизатуллин. Заместителями председателя стали Наталья Агеева, Зарина Газизова, Альбина Касимханова, Даян Султангужин.

Решение было принято в четверг, 26 января, на первом заседании палаты. В нем приняли участие Председатель республиканского парламента Константин Толкачёв и депутаты.

Председатель Госсобрания поздравил молодых парламентариев с успешным избранием.

«Традиционно в Молодежную палату входят представители наиболее активной части нашей молодежи из городов и районов Башкортостана, — обратился к присутствующим Константин Толкачёв. — Часть состава избрана уже не в первый раз, обладает определенным опытом парламентской деятельности, которым, я уверен, будет с радостью делиться с вновь избранными».

На заседании были сформированы восемь комиссий Молодежной общественной палаты, наименования которых совпадают с наименованиями соответствующих комитетов Госсобрания, а также избраны их руководители.

Членам Молодежной общественной палаты пятого созыва вручены удостоверения.