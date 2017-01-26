Уфимский спортивный журналист Усман Ямгуров отмечает 65-летний юбилей

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Сегодня известный в Башкортостане спортивный журналист, долгие годы работавший на радио, ныне пресс-атташе государственного автономного учреждения «Центр подготовки высшего спортивного мастерства Республики Башкортостан» Усман Ямгуров отмечает свой 65-летний юбилей.

Усман Галеевич Ямгуров родился 26 января 1952 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Начинал свою журналистскую биографию в 1976 году корреспондентом, завотделом в Кармаскалинской районной газете «Трудовая слава». Затем, с 1986 по 1997 годы, трудился корреспондентом, редактором, старшим редактором ГТРК «Башкортостан». Создал и возглавил Службу новостей Радио Башкортостана, был создателем, редактором и ведущим еженедельных спортивных программ Башкирского радио «Стадион», «Спорт-экспресс», «Спорт. Спорт. Спорт». В годы работы руководителем Службы новостей радио Усман Ямгуров подготовил немало специалистов новостной журналистики, многие наши коллеги до сих пор вспоминают ту школу, которую прошли под его началом.

Он работал также научным редактором издательства «Башкирская энциклопедия», спортивным обозревателем в газетах «Известия» в РБ, «Советский спорт», редактировал «Спортивную газету Башкортостана», был пресс-атташе мужского волейбольного клуба «Нефтехимик», Федерации футбола РБ, ФК «Нефтяник».

Для многотомного издания энциклопедии «Башкортостан» как автор и редактор подготовил свыше 150 научных статей. Усман Ямгуров автор нескольких книг по спортивной тематике, в том числе «Спортивный Башкортостан», «Олимпионики из Башкортостана», спортивно-энциклопедических справочников. Накануне своего 65-летнего юбилея он издал новую книгу — «Школа высшего спортивного мастерства» о 70-летней истории Центра подготовки спортсменов Башкортостана.

В 2012 году Указом Главы республики Рустэма Хамитова Усман Ямгуров награжден Почетной грамотой Башкортостана. Этой высокой награды он удостоен за многолетнюю и плодотворную работу в СМИ по пропаганде спорта, здорового образа жизни. Имеет множество почетных грамот. Кроме того, он единственный в республике среди спортивных журналистов обладатель одной из самых почетных спортивных наград — медали Николая Озерова, а также Диплома Олимпийского комитета России и Комитета «Фейр Плей».

Агентство «Башинформ» поздравляет коллегу с юбилеем и желает ему дальнейших творческих успехов.