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26 января Четверг

Уфа   °

В Уфе издана книга о 70-летней истории Центра спортивного мастерства Башкирии

СПОРТ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе издана книга «Школа высшего спортивного мастерства», посвященная 70-летию Центра спортивного мастерства Башкортостана. Ее автор — известный в республике спортивный журналист Усман Ямгуров, отмечающий сегодня свое 65-летие.

Книга богато иллюстрирована фотографиями спортсменов, спортивных мероприятий, содержит полные статистические данные о выступлениях башкирских спортсменов на крупнейших соревнованиях планеты, включая Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры. В 200-страничном издании приведены энциклопедические сведения о лучших воспитанниках Центра спортивного мастерства — Школы высшего спортивного мастерства республики.

«Целиком поддерживаю идею создания книги, рассказывающей о славном пути коллектива Центра. Она послужит популяризации спорта в республике, в том числе познакомит подрастающее поколение спортсменов с замечательными традициями. Как известно, без прошлого — нет будущего», — отметил в предисловии к книге министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Книга предназначена для спортивных работников, учащихся и студентов, изучающих историю башкирского спорта, спортивных журналистов, всех любителей спорта.

Теги: книгоиздание,спорт
 
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