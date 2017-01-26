На границе Башкирии парализовано движение из-за перевернувшихся фур Фото: группа «БашДТП»/ Марат Исянгулов

На границе Башкирии парализовано движение из-за перевернувшихся фур Фото: группа «БашДТП»/ Марат Исянгулов

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На границе Башкортостана и Челябинской области образовалась пробка из-за столкнувшихся и перевернувшихся фур. ДТП произошло 26 января на автодороге М-5 в Чебаркульском районе. По сообщению очевидца, опубликовавшего фотографии с места аварии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», движение на дороге парализовано.

На снимках видно, что от удара большегрузы завалились набок. Информации о пострадавших пока нет. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.