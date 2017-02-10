Представители МИД России в Уфе отмечают День дипломатического работника

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня профессиональный праздник отмечают во всех российских загранучреждениях и представительствах МИД в субъектах РФ. Центральным событием станет торжественный вечер, который состоится в Министерстве иностранных дел. О том, каких успехов удалось добиться российской дипломатии, агентству «Башинформ» рассказал Представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

«Профессиональный праздник мы встречаем, отдавая дань успехам нашей службы в непростой международной ситуации и в полной мере осознавая стоящие перед нами вызовы. Профессиональные задачи не становятся проще, а глобальные вызовы — менее острыми, — отметил Венер Галиакбаров. — Отрадно, что позиции нашей страны на мировой арене укрепляются, мы становимся сильнее и успешнее».

Благодаря дипломатической службе в сложной политической обстановке России удалось подтвердить и укрепить статус одного из ключевых гарантов безопасности и стабильности современного мира, повести за собой тех, кто исповедует принципы верховенства международного права, справедливости, придерживается коллективных подходов к решению насущных глобальных проблем.

Сегодня Министерство иностранных дел способствует реализации независимого и созидательного внешнеполитического курса нашей страны в полном соответствии с историческими традициями России, ее культурной и цивилизованной ролью. Представительства МИД также вносят важный вклад в реализацию этих задач.

«Наши дипломаты работают в Швейцарии, Катаре, Исландии, Индии, Азербайджане, Киргизии и других странах», — сообщил Венер Галиакбаров.

Представитель МИДа особо отметил российских дипломатов — выходцев из Башкортостана: помощника Генерального секретаря ООН Рашида Халикова, посла по особым поручениям МИД России Азамата Кульмухаметова, заместителя директора департамента МИД России Наиля Латыпова, посла России в Болгарии Юрия Исакова (2008-2016 гг.), ветеранов дипслужбы Ришата Халикова и Зиннура Марданова.