Советы психолога и карта «МегаФона» помогут познакомить детей с деньгами

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Давать ли детям деньги? На этот вопрос пытается ответить каждая семья. Мнения, как правило, встречаются диаметрально противоположные, однако очевидно одно: к взрослому возрасту дети должны иметь уже сложившиеся представления о том, как деньги достаются, как и на что их лучше тратить. Попробуем наметить пути достижения этой цели, рассмотрев вопрос с практической и психологической точек зрения.

Каждый ребенок — это отдельная личность. Тем не менее, есть общепринятые нормы и мнение психологов, позволяющие выработать ряд рекомендаций для родителей. Применительно к дошколятам можно отметить, что деньги им лучше не давать. Во-первых, они редко остаются одни, а во-вторых, маленькие дети не понимают подлинную ценность денег, для них привлекательность игрушки гораздо важнее суммы на ценнике.

«Разрешить рассчитываться за покупку на кассе ребенку можно с четырех лет, — комментирует психолог, член Европейской конфедерации психоаналитических терапий Христина Фостиропуло. — А по достижению школьного возраста уже полезно выделять деньги на карманные расходы. Чем старше ребенок, тем больше сумма и меньше родительского контроля за расходами. Будут и ошибки, но именно так придет ценный опыт обращения с деньгами».

Школьные годы — совсем иной этап в жизни и развитии ребенка. Мамы, папы и бабушки уже не сопровождают его 24 часа в сутки, возможностей для проявления самостоятельности появляется все больше, и без карманных денег иногда просто не обойтись. На у самостоятельности есть и обратная сторона: деньги могут отнять, украсть или выманить в обмен на какой-либо «запретный плод». Особенно подвержены таким рискам ученики среднего звена, которые уже ходят в школу без родителей. Чтобы избавить детей от подобных неприятностей, можно дать им не наличные, а банковскую карту. Ребенок все так же сможет оплачивать покупки — например, в продуктовых супермаркетах, к тому же научится пользоваться картами и станет «финансово грамотным».

Но как в этом случае контролировать расходы ребенка — ведь он может по неопытности купить неоправданно дорогую или вовсе ненужную вещь? Один из интересных способов решения этой задачи предложил, как ни странно, сотовый оператор — «МегаФон». Он выпустил карты, привязанные к абонентскому счету. Если дать такую карту ребенку, он не сможет потратить больше, чем лежит «на телефоне» — его или родительском. А после каждой покупки родители будут получать уведомления в виде SMS — контролировать, сколько и на что потратил школьник, будет проще. Упомянем и то, что у карты несколько «уровней безопасности». И если телефон, к номеру которого она привязана, будет потерян или украден, при попытке заменить SIM-ку счет окажется заблокированным. И деньги под защитой, и наличные носить не нужно.

Чем старше дети, тем лучше они должны понимать, что деньги очень редко достаются «просто так», а значит, и расходовать их нужно с умом. Поэтому желание самим заработать какие-либо средства должно только приветствоваться. Старшеклассникам в этом отношении проще: возраст уже позволяет, например, раздавать рекламные флаеры возле магазина или устроиться во время каникул в ресторан быстрого питания. Узнав, легко ли заработать, скажем, тысячу рублей, подросток уже не станет бездумно расставаться с такой суммой. А если он начнет проявлять заботу о близких и отдавать часть зарплаты на общесемейные нужды, это станет отличной «психологической подготовкой» к взрослой самостоятельной жизни.

«Однако не следует упрекать ребенка, что он не зарабатывает деньги, — предостерегает Христина Фостиропуло. — Избегайте фраз о том, что деньги, которые вы тратите на него, зарабатываются вашим тяжелым трудом и лишениями. В нашем обществе детство заканчивается в 18 лет. До этого времени ребенок, как правило, находится на содержании родителей. Все, чему он научится в семье к этому возрасту, останется с ним на всю жизнь. В том числе и навык обращения с деньгами, который позволит ему уверенно чувствовать себя во взрослой жизни».

Но где же брать деньги детям помладше, которых еще не берут на работу? Естественно, у родителей. Некоторые из них даже становятся своего рода работодателями и платят детям за выполнение разных домашних поручений — уборку, мытье посуды и т.д. Однако тут нужно проявлять большую осторожность. Дело опять в психологии: у ребенка может сложиться впечатление, что помогать бесплатно он не обязан. Хотя среди грязной посуды есть и его тарелка. А в результате он начнет требовать деньги за любую домашнюю работу. Все-таки гораздо лучше, когда члены семьи помогают друг другу просто так.

Не советуют специалисты по детской психологии платить и за хорошие оценки. Задача родителей — объяснить, что знания, которые ребенок получает в школе — это тот «капитал», который нужен ему самому, а не папе с мамой. И учиться следует ради знаний, гарантирующих успех в будущем, а не ради денег.

«Деньги не стимул, а ресурс. Давайте их ребенку на что-то, но не за что-то, — говорит Христина Фостиропуло. — Поведение, учеба, выполнение домашних обязанностей не должны оплачиваться. Также важно научить ребенка делать сбережения. Узнайте, какие крупные приобретения он хочет сделать, и предложите копить часть выдаваемой ему суммы для покупки. Для этого можно завести специальную шкатулку или отдельный счет на карте. Обратите внимание ребенка на ценность монет, сдачи, мелких сумм — копейка рубль бережет».

Откладывая небольшие суммы на какую-нибудь конкретную цель, ребенок поймет, что дорогие вещи и деньги на их покупку не падают с неба. К тому же родители будут давать деньги не просто так, а «на мечту», которую обсудили и одобрили всей семьей. А это объединяет.

Впрочем, здесь главное — не переборщить: процесс накопления не должен стать самоцелью.