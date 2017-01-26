В России определят запрещенные для называния детей имена - СМИ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России могут запретить родителям называть детей нелепыми именами. В Госдуме намерены принять закон, не допускающий в качестве имен использовать аббревиатуры, цифры и мат, сообщают «Известия». Ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться.

Законопроект внесла в Госдуму в апреле прошлого года сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

В пояснительной записке приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Также в ней упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Осенью прошлого года Правительство РФ и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержали концепцию документа. Комитет счел документ «целесообразным». По мнению депутатов, принятие такого закона «действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на «нормальное» имя».