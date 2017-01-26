В Уфе рассказали о подготовке к вековому юбилею Духовного управления мусульман Башкирии Фото: Олег Яровиков







В Уфе рассказали о подготовке к вековому юбилею Духовного управления мусульман Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказали о подготовке к празднованию 100-летия со дня образования Духовного управление мусульман Башкортостана. Вековой юбилей будет отмечаться в декабре 2017 года.

По словам председателя ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина, 100-летие Духовного управления мусульман республики является знаковым событием для Башкортостана и для развития всего ислама. Мусульманское духовное ведомство в регионе было образовано в 1917 году. За относительно маленький для истории человечества промежуток времени оно прошло различные этапы, были трагические и драматические события. В 1936 году объединение было разгромлено, в 1992 году возрождено как республиканское мусульманское духовное управление.

«Вот уже четверть века мы стараемся возрождать традиционный ислам. И главными задачами сегодня мы видим работу над сохранением чистоты ислама и над развитием духовности молодежи. Если мы сумеем сохранить молодежь, чтобы она была духовно обогащенной, чтобы в душе у нее была любовь к Отчизне, к человеку, к тому, что создано Всевышним, — тогда вся страна будет жить в мире и согласии», — отметил Нурмухамет-хазрат.

Сегодня в ДУМ Башкортостана входят отдел образования, внешних связей и связей с общественностью, Молодежный отдел, Управление делами ДУМ РБ, отдел по хаджу, представительство управления мусульман по Зауралью. Одним из первых в России здесь был открыт комитет по стандарту «Халяль». Управление ведет работу с государственными службами, общественными организациями, с образовательными учреждениями, молодежью.

«За это время у нас были образованы 38 мухтасибатов, казыятов, четыре официально зарегистрированных медресе», — рассказал заместитель председателя управления Аюп Бибарсов.

В план торжественных мероприятий к юбилею ДУМ РБ включено проведение научно-практических конференций, различных выездных семинаров, встреч с молодежью. Под эгидой 100-летия организации в апреле в Уфе пройдет научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения», где соберутся исламоведы, историки, арабисты и религиозные деятели со всей страны. Осенью запланированы три научно-практические конференции, круглые столы, спортивные мероприятия, летний молодежный форум, акции.

Вековому юбилею республиканского духовного ведомства будет посвящена книга, которая отразит историю и нынешнюю деятельность управления мусульман. Как рассказал первый заместитель председателя ДУМ РБ Руслан Саяхов, над изданием «ДУМ РБ. 100 лет» сейчас работают ведущие специалисты, ученые, которые занимаются историей ислама в республике, исследователи проблем становления отечественной системы мусульманского образования. В нем будут представлены обширный презентационный материал, информация справочного характера, статистические данные, действительное состояние духовенства в районах и городах республики. Книга будет издана тиражом в пять тысяч экземпляров.