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26 января Четверг

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В Башкирии выявлен лишенный прав водитель школьного автобуса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии выявлен лишенный прав водитель школьного автобуса Фото: блог начальника УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии выявлен лишенный прав водитель школьного автобуса Фото: блог начальника УГИБДД МВД по РБ

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане выявлен лишенный прав водитель школьного автобуса. На 1264 км трассы Москва — Уфа в Кушнаренковском районе днем 26 января сотрудники отдельного батальона республиканской Госавтоинспекции остановили автобус «КАвЗ».

«В салоне находились десять учащихся 1-5 классов местной школы. Их сопровождала воспитательница. Водитель развозил детей со школы, расположенной в нескольких километрах, по домам», — сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Проверив мужчину по базе, сотрудники ГИБДД выяснили, что он лишен водительских прав до сентября 2017 года за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

«Понятно, что с таким «багажом» его близко нельзя подпускать к школьному автобусу. За подобное нарушение предусмотрен административный арест, налагаемый мировым судом, — отметил начальник ведомства. — С этим случаем предстоит разбирательство».

Детей благополучно довезли до места назначения на другом автобусе.

Теги: ГИБДД,перевозка детей
 
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