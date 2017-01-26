В Башкирии в объектив фотоаппарата попало семейство диких кабанов Фото: Олеся Арамелева





В Башкирии в объектив фотоаппарата попало семейство диких кабанов Фото: Олеся Арамелева

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 25 января в объектив фотоаппарата попало семейство диких кабанов. Живописные кадры опубликовала на своей странице в Facebook редактор экологического журнала «Табигат» Олеся Арамелева. Журналист поделилась впечатлениями первого опыта подобной фотоохоты на диких животных во время командировки в Мелеузовский район.

Кабаны остановились в нескольких метрах от затаившейся журналистки.

«Пришлось снимать издалека. Семейное фото всё же получилось, правда, вошли не все члены клана. Позднее удалось напасть на след секача (самца, гуляющего отдельно от стаи)», — рассказала фотоохотница.

Немного постояв, дикие животные скрылись за деревьями.

«Не подошли, не поели они при мне зерноотходы, рассыпанные для них директором национального парка «Башкирия» Владимиром Кузнецовым. Потом я еще минут 20 ждала, но они так и не появились», — сообщила агентству «Башинформ» редактор журнала.

В ближайшем будущем Олеся Арамелева планирует принять участие в зимних маршрутных учетах, которые проводятся всеми охраняемыми природными территориями.