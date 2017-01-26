В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По результатам доследственной проверки республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в уфимской больнице №17. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Установлено, что 20 января скорая помощь доставила несовершеннолетнего жителя Кармаскалинского района в Кармаскалинскую ЦРБ с жалобами на боли в левом тазобедренном суставе. После осмотра малыша направили в столичную больницу №17. В этом медучреждении мальчику под местной анестезией произвели вправление вывиха, проводилось лечение. В тяжелом состоянии 21 января пациента перевели в детское реанимационное отделение, где ночью 25 января он скончался от осложнений генерализованной вирусно-бактериальной инфекции.

«Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Житенёва», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.