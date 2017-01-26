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26 января Четверг

Уфа   °

Педагог из Уфы предложила Президенту России поставить в Москве памятник Учителю

ПОЛИТИКА

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Педагог из Уфы Лиза Агадуллина предложила Владимиру Путину поставить памятник Учителю в Москве. Глава государства сегодня вручил учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 42» Уфы государственную награду.

Лиза Киямовна рассказала, что в Мелеузовском и Стерлитамакском районах Башкирии установлены памятники Учителю.

«Как бы хотелось увидеть в столице памятник Учителю начальных классов с его добрыми красивыми воспитанниками», — сказала Владимиру Путину педагог из Уфы.

Лиза Агадуллина рассказала участникам церемонии в Кремле, что никогда не ставила для себя целью подготовить призеров олимпиад. Она считает, что главная цель педагога – воспитывать личность.

«Старалась, чтобы мои ученики были порядочными, умными, творческими и добрыми, — подчеркнула педагог. – Живого учителя ни одна умная машина не заменит».

Как уже сообщал «Башинформ», в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Теги: Владимир Путин,награды,памятник Учителю
 
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