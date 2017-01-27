В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково
В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфимском районе, из-за ремонта путепровода на км 0+00 автомобильной дороги Уфа — Инзер — Белорецк у села Булгаково будет изменена схема проезда автотранспорта.
На период бетонирования и набора прочности железобетонных конструкций с 10 часов 27 января до 14 марта 2017 года полностью закроют движение по путепроводу.
Как сообщили в Госкомтрансе Башкортостана, пропуск автотранспорта будет производиться по правоповоротным съездам со светофорным регулированием.