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27 января Пятница

Уфа   °

В Уфе состоится семинар по проблемам перевода женской башкирской поэзии

КУЛЬТУРА

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится семинар по проблемам перевода женской башкирской поэзии. 27 января в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди соберутся известные башкирские поэтессы, переводчики, журналисты, студенты. Начало в 15.00.

В рамках мероприятия пройдет презентация поэтической книги «Каменная река» Тамары Искандерии (Юлдашевой) в переводе на русский язык. Книга увидела свет в издательстве «Инеш». Стихи перевели с башкирского языка Роберт Паль, Газим Шафиков, Леонид Соколов, Ольга Григорьева из Павлодара, Владимир Коробов из Москвы, Сергей Янаки, Светлана Чураева, Айдар Хусаинов.

«Сложный и богатый внутренний мир башкирской женщины, гармония звуков в стихах о любви требуют трепетного отношения к себе со стороны переводчика. Ведь стихи — это не только мысль, не только чувства, которые, может быть, не так трудно отобразить в другом языке. Самое трудное — передать обаяние языка, красоту слова, слога», — отметила Тамара Искандерия.

Теги: литература,башкирская поэзия,переводы
 
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