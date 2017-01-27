Житель Башкирии изнасиловал в поезде 12-летнюю девочку-спортсменку Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии изнасиловал в поезде 12-летнюю девочку-спортсменку Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана изнасиловал в поезде 12-летнюю девочку-спортсменку. Нижнесергинский районный суд Свердловской области приговорил 42-летнего жителя республики к двум годам ограничения свободы и выплате моральной компенсации потерпевшей в размере 50 тысяч рублей. Он признан виновным по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Установлено, что гражданин возвращался в Янаул из Красноярска в плацкартном вагоне пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри — Москва». Ночью 11 мая прошлого года он увидел спящую на верхней полке несовершеннолетнюю. Девочка ехала в составе группы из 26 человек с двумя учительницами домой со спортивных состязаний в Екатеринбурге. Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания других пассажиров и изнасиловал школьницу. Он запугал потерпевшую до такой степени, что она рассказала взрослым о совершенном в отношении нее злодеянии только когда поезд доехал до станции назначения в Пермском крае.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Сначала он отказывался признаваться в содеянном, но благодаря собранным доказательствам дал признательные показания. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что суд обязал виновного не посещать учреждения для детей, не выезжать за пределы территории по месту жительства и не менять место жительства и работу без согласия надзорного органа контроля.

Руководителю учебного заведения внесено представление, чтобы он наказал учителей, сопровождавших детей, так как те не смогли защитить девочку от преступника.