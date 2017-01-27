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27 января Пятница

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В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ОАО «Зирганская МТС», подозревая его в неуплате налогов. С декабря 2014 по июнь 2015 года бухгалтерия предприятия удержала с зарплаты сотрудников НДФЛ на сумму более 10 млн рублей. Но эти средства были направлены не в бюджет, а на расчеты с поставщиками, компенсацию аренды автомобилей и выдачу наличными в подотчет, сообщили в СКР по республике.

Теги: налоги
 
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