В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов Фото: Олег Яровиков
В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов
В Башкирии руководитель МТС обвиняется в неуплате налогов Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ОАО «Зирганская МТС», подозревая его в неуплате налогов. С декабря 2014 по июнь 2015 года бухгалтерия предприятия удержала с зарплаты сотрудников НДФЛ на сумму более 10 млн рублей. Но эти средства были направлены не в бюджет, а на расчеты с поставщиками, компенсацию аренды автомобилей и выдачу наличными в подотчет, сообщили в СКР по республике.