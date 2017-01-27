В Уфе кондуктор автобуса «Башавтотранса» высадила пассажирку из-за тысячной купюры Фото: автор В Уфе кондуктор автобуса «Башавтотранса» высадила пассажирку из-за тысячной купюры Фото: автор

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В Уфе кондуктор автобуса «Башавтотранса» высадила пассажирку из-за тысячной купюры. Инцидент произошел 27 января около 10 часов. Женщина села в транспорт на остановке «Фирма «Мир» в сторону центра, но ехала недолго — ей пришлось сойти на следующем остановочном пункте — «БГАУ».

«Я не запомнила маршрутный номер, так как редко езжу на общественном транспорте. В данном случае только посмотрела нужное мне направление, — рассказала уфимка агентству «Башинформ». — Ко мне сразу подошла кондуктор. Я протянула ей 1000 рублей одной купюрой. Она сказала, что у нее нет сдачи. «Что же мне делать? Как поступить?», — спросила я у работницы. На что получила спокойный и сдержанный ответ: «К сожалению, я вынуждена вас просить сойти на первой же остановке. Таковы правила. У меня для вас сдачи нет».

Уфимка, из-за того, что действительно не знает правил проезда в автобусе, так как редко ездит на общественном транспорте, согласилась с кондуктором, чтобы не портить настроение ни ей, ни себе, ни окружающим — вышла на ближайшей остановке.

«Я села в этот автобус, так очень торопилась. Сама виновата, — отметила местная жительница. — Из-за того, что я не знаю, как надо, как по правилам, я предпочла сохранить время и нервы, и вышла. Буквально сразу подошла «ГАЗель», где на вопрос «Могу ли я расплатиться тысячной купюрой?» я получила положительный ответ, села в маршрутку и поехала на работу».

Собеседница агентства отметила, что кондуктор не грубила, а была вежливой, спокойной и весьма убедительной.

По телефону горячей линии «Башавтотранса» прокомментировали, что таких правил нет — высаживать пассажиров, если они предъявляют в качестве оплаты за проезд крупную купюру, а у кондуктора нет сдачи. «Мы могли бы принять жалобу, но в данном случае, так как неизвестен номер маршрута и госномер автобуса, мы не сможем принять к кому-то каких-либо мер», — сказал голос в трубке.

В соцсети этот случай вызвал бурную дискуссию. Кто-то принял сторону пассажирки, кто-то стал намекать на заказной характер опубликованного поста, но факт остается фактом — необходимая услуга от перевозчика не была получена.

Это не первый инцидент, когда пассажира зимой высадили из автобуса. В СМИ уже сообщали, как в декабре прошлого года жительница Черниковки была возмущена поведением кондуктора государственного перевозчика, который, по ее словам, в 30-градусный мороз высадил из общественного транспорта, следовавшего по маршруту №75, несовершеннолетнего пассажира. Подросток без шапки был вынужден несколько километров добираться до дома пешком. По данному факту республиканский Следственный комитет организовал проверку.