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27 января Пятница

Уфа   °

Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили»

ОБЩЕСТВО

Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили» Фото: автор

Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили» Фото: автор

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов предупредил местных жителей о широкомасштабных мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей. Проверки пройдут в пятницу и субботу. Сообщение появилось в аккаунте Instagram начальника ведомства 27 января.

«Покраснение кожных покровов лица — один из признаков состояния опьянения водителя. Инспекторы ДПС обнаруживают нетрезвых водителей ещё и по многим другим признакам», — написал Динар Гильмутдинов. — Проинформируйте всех, кто вам близок! И держитесь от руля подальше, если выпили!».

Теги: ГИБДД,профилактика,алкоголь,водители
 
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