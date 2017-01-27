Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили» Фото: автор
Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили»
Главный госавтоинспектор Башкирии: «Держитесь от руля подальше, если выпили» Фото: автор
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов предупредил местных жителей о широкомасштабных мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей. Проверки пройдут в пятницу и субботу. Сообщение появилось в аккаунте Instagram начальника ведомства 27 января.
«Покраснение кожных покровов лица — один из признаков состояния опьянения водителя. Инспекторы ДПС обнаруживают нетрезвых водителей ещё и по многим другим признакам», — написал Динар Гильмутдинов. — Проинформируйте всех, кто вам близок! И держитесь от руля подальше, если выпили!».