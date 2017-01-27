Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ
Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии
Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Маргарита Суханкина и группа «Мираж» присоединились к проекту #язабезопасностьдорожногодвижения. Об этом сообщил 27 января в Instagram главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Артисты пожелали всем здоровья, счастья, любви и всегда соблюдать все Правила дорожного движения.
Как сообщало агентство «Башинформ», на гастролях в Уфе солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поддержал акцию ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения». Ранее к флешмобу присоединились народные артисты Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов и Хания Фархи, народный артист РБ Фадис Ганиев, заслуженные артисты РБ Анвар Нургалиев и Лилия Биктимирова. В руках они держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».