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27 января Пятница

Уфа   °

Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии

ОБЩЕСТВО

Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ

Вокалистка группы «Мираж» поддержала флешмоб ГИБДД Башкирии Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Маргарита Суханкина и группа «Мираж» присоединились к проекту #язабезопасностьдорожногодвижения. Об этом сообщил 27 января в Instagram главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Артисты пожелали всем здоровья, счастья, любви и всегда соблюдать все Правила дорожного движения.

Как сообщало агентство «Башинформ», на гастролях в Уфе солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поддержал акцию ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения». Ранее к флешмобу присоединились народные артисты Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов и Хания Фархи, народный артист РБ Фадис Ганиев, заслуженные артисты РБ Анвар Нургалиев и Лилия Биктимирова. В руках они держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».

Теги: акция,флешмоб,ПДД,ГИБДД
 
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