В центре Уфы пешеход ударил сумкой наехавшую на него машину - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Stanislav Shayk | Видео: Stanislav Shayk В центре Уфы пешеход ударил сумкой наехавшую на него машину - ВИДЕО Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»/ Stanislav Shayk | Видео: Stanislav Shayk

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы пешеход ударил сумкой наехавшую на него машину. Инцидент произошел на пешеходном переходе в районе стадиона «Динамо» вечером 27 января. Очевидец поделился записью с видеорегистратора в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

На записи видно, как мужчина-пешеход, соблюдая ПДД, идет по «зебре». Его пропускают автомобили, кроме одного. Отечественная машина чуть не сбивает человека с ног. И тот и другой участники движения на секунду замерли, затем пешеход своей сумкой начал бить по автомобилю, видимо, от обиды.

«Я остановился. Предложил пешеходу вызвать ДПС, написать заявление и дать ему видеозапись, хотя госномера не видно. Он отказался. Сказал лишь, что водителя «пятнадцатой» жизнь сама накажет, и пошел дальше», — рассказал агентству «Башинформ» автор видео.