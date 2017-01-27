В Башкирии о неправомерных действиях коллекторов можно сообщить на «горячую линию» Фото: Олег Яровиков В Башкирии о неправомерных действиях коллекторов можно сообщить на «горячую линию» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан открыта «горячая линия» по вопросам деятельности организаций по возврату просроченной задолженности.

По номеру (347) 273-71-49, можно сообщить о неправомерных действиях коллекторов. Звонки принимаются ежедневно (кроме выходных) с 9 до 18 часов.

Судебные приставы готовы ответить на вопросы, касающиеся применения федерального закона по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, уточнили в пресс-службе ведомства.