В Уфе в рамках проекта «Литературный четверг» прошла встреча с поэтессой Тамарой Ганиевой

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УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Союзе писателей Башкортостана накануне состоялась традиционная творческая встреча из цикла «Литературный четверг». Главным героем проекта на этот раз стала известная поэтесса — заслуженный работник культуры Башкортостана, лауреат международных, всероссийских и республиканских премий имени Рами Гарипова и Фатиха Карима Тамара Ганиева.

На встречу пришли коллеги писательницы Рашит Шакур, Марсель Салимов, Тамара Искандария, Гульназ Кутуева, члены клуба «Ак тирма», студенты, читатели. Мероприятие провела заместитель председателя Союза писателей РБ Фания Габидуллина. Она напомнила основные вехи биографии и творчества поэтессы. И.о. председателя союза Заки Алибаев проанализировал творчество Тамары Ганиевой, подчеркнув ее большой вклад в историю башкирской литературы.

Сама поэтесса прочитала свои лирико-философские стихотворения, написанные в 2016 году. Читатели задавали ей вопросы о поэзии, о том, как происходит процесс рождения стихов, о планах.

«Подобные творческие встречи всегда вдохновляют. Хочется надеяться, что они будут происходить чаще и еще больше активизируют деятельность нашего союза, — отметила Тамара Ганиева. — Сейчас я все силы отдаю подготовке двухтомника своих избранных сочинений, в который войдут мои стихотворения и девять поэм».

Тамара Ганиева — уроженка Куюргазинского района республики. Трудилась учителем в школе, журналистом в республиканской газете «Ленинец», редактором Госкомитета БАССР по телевидению и радиовещанию, заведующей отделом журнала «Агидель», редактором отдела журнала «Панорама Башкортостана». С 1986 года является членом Союза писателей.

В литературу Тамара Ганиева пришла в 80-х годах ХХ века. Первая книга стихов «Еще встретимся» вышла в свет в 1980 году. Далее издавались книги стихов и поэм «Птицы перелетные», «Серебряная роса», «Время раздумий», «Хвост бобра», «Кипчаки», «Аркаим», «Агатовые купола», «Верю в любовь». В 2012 году издательство «Китап» выпустило в свет первую книгу поэтессы на русском языке «Наедине с собой». В 2015 году был опубликован поэтический сборник «Ғүмер кисеүҙәре» («Переправы судьбы»), куда вошли стихи последних лет. Книга объединила стихи, прозу, художественные произведения и дневниковые записи.

По произведениям Тамары Ганиевой судят о духовном богатстве башкирского народа. Ее лирике присущи острота и многообразие чувств, философские размышления о смысле жизни. Поэтесса активно работает в жанре поэмы, обращается к истории народа, поднимает актуальные проблемы современности. На ее стихи башкирские композиторы Загир Исмагилов, Роза Сахаутдинова, Абрар Габдрахманов создали песни, ставшие популярными.

Направлениями творчества Тамары Ганиевой являются также драматургия и перевод. Поэтическая трагедия «Тамарис», поставленная Сибайским драмтеатром им. А. Мубарякова, была удостоена премии Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Тамара Ганиева также является обладателем Всероссийской литературной премии за лучший художественный перевод произведений мировой и русской литературы на башкирский язык.