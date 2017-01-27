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27 января Пятница

Уфа   °

В Уфе подведены итоги IV литературного конкурса «Прокруст»

КУЛЬТУРА

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подведены итоги IV литературного конкурса «Прокруст». Их объявили в «литературном вагоне» движущейся по маршруту Уфа-Шакша-Уфа новой городской электрички «Муса Гареев». Конкурс был объявлен литературно-художественным и общественно-политическим журналом «Бельские просторы» и ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

В 2016 году была заявлена тема «Электричка». Первое место получила Светлана Чураева (псевдоним Сенкевич) за рассказ «Как я провел лето», второе место — Вадим Богданов (псевдоним Супериор) за рассказ «Где ходят электрички», третье место — Ольга Петрова (псевдоним Водкин-Петров) за рассказ «Динь-динь-динь». В номинации «Народное голосование» победил Игорь Фролов (псевдоним Дон Алиготе) за рассказ «Костина любовь». Победители получили дипломы от журнала «Бельские просторы» и подарки.

Конкурс короткого рассказа «Прокруст» проводится литературным журналом «Бельские просторы» с 2013 года. Литераторы должны написать на заданную тему ровно пять тысяч знаков. Каждый участник выставляет соперникам-коллегам оценку по пятибалльной системе. Важно, что работы оцениваются в условиях строгой анонимности — настоящие имена известны только куратору конкурса. В 2016 году куратором выступил главный редактор журнала «Бельские просторы», председатель Объединения русских писателей Союза писателей РБ Юрий Горюхин.

Теги: литература,Бельские просторы
 
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