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27 января Пятница

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В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает об ухудшении видимости и снежном накате на дорогах. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 28 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, ночью по юго-востоку — до умеренного. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью столбики термометров покажут -14,-19 градусов, при прояснениях до -21,-26, днем — 11,-16.

ГУ МЧС России по РБ предупреждает автолюбителей, что в темное время суток и утром прогнозируется ухудшение видимости в снеге в два-четыре километра, а также снежный накат.

Теги: МЧС,предупреждение,снег
 
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