Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.63 ↑

EUR 64.02 ↓

27 января Пятница

Уфа   °

В Уфе педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов проводит репетиционные ОГЭ и ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

В Уфе педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов проводит репетиционные ОГЭ и ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

В Уфе педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов проводит репетиционные ОГЭ и ЕГЭ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Башкирский государственный педагогический университет для выпускников 9 и 11 классов организует репетиционные ОГЭ и ЕГЭ. Также проверить свои знания могут молодые люди, окончившие учебные заведения в прошлые годы. Экзамены будут проводиться по воскресеньям в феврале-мае, ближайшая проверка знаний запланирована на 12 февраля.

Как отметили в вузе, ОГЭ и ЕГЭ проводятся по всем общеобразовательным предметам с соблюдением всех технологических требований. Задания выполняются на соответствующих бланках. Выполненные работы будут проверять преподаватели БГПУ.

Проведение репетиционных экзаменов возможно по месту учебы выпускников. По всем вопросам следует обращаться в Центр общеразвивающих программ по адресу: ул. Октябрьской Революции 3а, 2-й учебный корпус, 2-й этаж, каб. 200. Запись по телефону: (347) 272-11-16. Электронная почта: cdobspu@mail.ru.

Теги: БГПУ,ЕГЭ,ОГЭ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть